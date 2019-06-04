2019/06/04 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هنأت رئاسة برلمان اقليم كوردستان يوم الثلاثاء بمناسبة حلول عيد الفطر.

ودعت الرئاسة في بيان اليوم بهذه المناسبة جميع القوى والاطراف السياسية التي ستشترك في الحكومة الى عقد اجتماع في اسرع وقت والتوصل الى تفاهم، وحث الخطى لتشكيل الكابينة التاسعة للاقليم خدمة لشعب كوردستان.

وبعد انتهاء انتخابات اقليم كوردستان التشريعية في شهر ايلول من العام الماضي، واعلان النتائج النهائية يسعى الفائز الاول فيها الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان كوردستان يدعو قوى سياسية الى اجتماع لتشكيل الحكومة الجديدة للإقليم) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان كوردستان يدعو قوى سياسية الى اجتماع لتشكيل الحكومة الجديدة للإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).