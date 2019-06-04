ظريف: الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يستهدف المدنيين في إيران

2019/06/04 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الإرهاب الاقتصادي ضد بلاده يستهدف المدنيين الأبرياء.

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