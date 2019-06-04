هجوم واسع لداعش الارهابي على اللواء 59 في الطارمية وعشرات القتلى والجرحى ونداءات للتبرع بالدم

2019/06/04 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل وجرح العرشات من منتسبي اللواء 59 في الطارمية بهجوم لداعش الارهابي فجر يوم عيد الفطر المبارك علي عبد علي اللواء 59 قتل يوم الاثنين قرب المشروع اليابس في الطارمية

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