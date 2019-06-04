قتل 3 إرهابيين في الطارمية

2019/06/04 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ كشفت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، ان القوات الامنية قتلت 3 ارهابيين في قضاء الطارمية.وذكرت الخلية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “قواتنا البطلة تمكنت من قتل ٣ ارهابيين من الذين اقدموا على إطلاق النار على قواتنا هناك، ومازالت عملية البحث والتفتيش مستمرة”.وكانت قد اعلنت الخلية في بيان […]

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