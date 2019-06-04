2019/06/04 | 08:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- امنية- كلكامش برس؛ كشفت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، ان القوات الامنية قتلت 3 ارهابيين في قضاء الطارمية.
وذكرت الخلية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “قواتنا البطلة تمكنت من قتل ٣ ارهابيين من الذين اقدموا على إطلاق النار على قواتنا هناك، ومازالت عملية البحث والتفتيش مستمرة”.
وكانت قد اعلنت الخلية في بيان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتل 3 إرهابيين في الطارمية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت الخلية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “قواتنا البطلة تمكنت من قتل ٣ ارهابيين من الذين اقدموا على إطلاق النار على قواتنا هناك، ومازالت عملية البحث والتفتيش مستمرة”.
وكانت قد اعلنت الخلية في بيان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتل 3 إرهابيين في الطارمية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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