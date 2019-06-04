2019/06/04 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بومبيو يضغط على هولندا كي تشدد مواقفها إزاء التكنولوجيا الصينية مارس وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضغوطا على هولندا لدفعها إلى اتباع نهج واشنطن الصارم تجاه التكنولوجيا الصينية وخاصة شركة "هواوي" العملاقة.وأكد بومبيو، أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهولندي ستيف بلوك في لاهاي، ضمن إطار جولته الأوروبية، أن المفاوضات بينهما تناولت "المخاوف بشأن التكنولوجيات في البنى التحتية وخاصة شبكات الجيل الخامس (5G) التي تشكل النقطة الرئيسية في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه هولندا وبعض الدول الأوروبية الأخرى لتنظيم مزادات لبيع الحقوق في تطوير شبكات الاتصال المتطورة هذه بأراضيها إلى شركات أجنبية، وقد تلعب "هواوي" الصينية العملاقة التي تتهمها واشنطن بالتجسس لصالح بكين دورا مركزيا في هذا الموضوع.وذكر بومبيو أثناء المؤتمر أنه بحث هذه المسألة بصراحة مع نظيره الهولندي، قائلا: "أكدنا بوضوح: نطلب من حلفائنا وشركائنا الامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تشكل خطرا على مصالحنا الأمنية المشتركة وتحد من قدراتنا على تبادل المعلومات الحساسة".من جانبه، أكد بلوك أن هولندا تدرك مخاوف الولايات المتحدة، لكنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن معايير المزاد الذي من المتوقع أن ينظم في وقت لاحق من العام الجاري، مشيرا إلى أن لجنة خاصة من الخبراء تعمل لتحديد تلك المعايير وسيتم الإعلان عنها في الصيف الحالي.

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