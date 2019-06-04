2019/06/04 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الكثير من الدراسات عن الآثار الضارة لتدخين السجائر على الجسم، حتى أن بعضها يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة.ويزيد التدخين من خطر الوفاة من جميع الأسباب، وليس فقط تلك المرتبطة باستخدام التبغ، كما يؤثر على الجهاز التنفسي والجهاز التناسلي والجلد والعينين، بالإضافة إلى أنه يضاعف من خطر العديد من أنواع السرطان المختلفة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماذا يحدث لجسمك عندما تدخن التبغ وبعد الإقلاع عنه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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