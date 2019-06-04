امين يونس - حِجارة شابلن ومسامير عبدو

2019/06/04 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امين_يونس إستفزَني حمكو بقوله : لا فائدة من ان تدفن رأسك مثل النعامة ، مُدّعِياً عدم إهتمامك بالشؤون السياسية والأحداث الجارية ...وقُل لي مارأيك بالصراع الأمريكي الإيراني ؟ - هل تتذكر ياحمكو ، فلم تشارلي شابلن ، الصامت ..حيث الأب يعمل " جامچي " أي يُرّكِب زُجاج النوافذ ، وبسبب الكساد وقلّة الشُغل ، فأنهُ يُوّجِه إبنهُ الصغير لكي يقوم خلسةً برمي الحجارةِ على شبابيك المنازل ، فيكسرها ، ثم يهرب ..وبعد......

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