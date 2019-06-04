فاطمة ناعوت - 1 يونيو … عيدًا مصريًّا

2019/06/04 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت في مثل أمس الأول (1 يونيو) قبل نحو ألفي عام، سجَّل التاريخُ في دفتر مصرَ غزيرِ الأوراق، سطرًا مُهمًّا من تاريخها.حدثٌ جلل يُشرقُ بحروف من نور بين سطور كتابها العريق.في مثل ذلك اليوم، دخل أرضَ مصرَ شخصان كريمان لم يعرفا الخطايا ولم تقربهما الآثامُ.عذراءُ شابّةٌ، تحملُ فوق ذراعيها طفلَها الكريمَ كلمةَ الله ومعجزتَه، يصحبهما شيخٌ جليلٌ في رحلة شاقّة، خارجين من أرض فلسطينَ داخلين إلى رفح المصري......

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