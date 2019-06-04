2019/06/04 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر قرارا برفع الإيقاف عن الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد اعتذارها “للشعب المصري وللنقابة”.وأعلنت النقابة في بيان لها أن القرار صدر بالاكتفاء بمدة الوقف الماضية، بناء على كتاب خطي من شيرين إلى النقابة تعتذر فيه للشعب المصري والنقابة.وأوضحت شيرين في اعتذارها أنها لم تكن تقصد أي شيء يفهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرار نهائي بشأن إيقاف شيرين عن الغناء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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