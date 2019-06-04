عبد المهدي يوجه باسترجاع العيدية من موظفي الوزارات

2019/06/04 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجـه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باسترجاع المبالغ الماليـة التي قامت بصرفها الوزارات والمؤسسات الحكوميـة لموظفيها بعنوان / العيديـة /، او استقطاعها من رواتبهم لاحقا .

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