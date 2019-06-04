الإعلام الأمني يكشف عن ملابسات تعرض الطارمية

2019/06/04 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشفت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، بيانين رسمي عن ملابسات تعرض القوات الأمنية للنيران في قضاء الطارمية شمال بغداد.وقالت الخلية في بيان تلقته / المعلومة/، إن “ القوات الأمنية أجرت عملية تفتيش بحثاً عن عناصر إرهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة على عجلة تابعة إلى اللواء التاسع والخمسين في قضاء الطارمية”.وأضافت، […]

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