إخماد حريق بمخزنين في مستشفى ابن الهيثم

2019/06/04 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الاثنين، بإخماد حريق اندلع بمخزنين للاطارات والزيوت في مستشفى ابن الهيثم بالعاصمة بغداد.وقال المصدر في حديث له إن “فرق الدفاع المدني تمكنت، أمس، من إخماد حادث حريق اندلع بحاويتين كبيرتين متخذتا كمخزنين للإطارات والزيوت وفي مكانين مختلفين بمستشفى ابن الهيثم”.وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “المخزنين يقعان بالقرب …

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