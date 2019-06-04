رغم الكوتة البرلمانية!العراق بالمرتبة 109 في مساواة النساء بالرجال عالميا

2019/06/04 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حل العراق بالمرتبة 109 بين دول العالم بالمساواة بين النساء والرجال وحلت الجزائر في مقدمة الدول العربية في مؤشر المساواة بين الجنسين (2019)، بينما جاءت اليمن وموريتانيا في نهاية المؤشر الذي يقيس 51 علامة على مدى تحقيق المساواة في 129 دولة حول العالم، قال إنها تغطي نحو 95 في المئة من فتيات وسيدات العالم.منظمة...

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