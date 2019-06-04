2019/06/04 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما يتساءل مستخدمو عملاق المواقع الاجتماعية “فيسبوك” عما سيحدث لحساباتهم بعد وفاتهم، وما إذا كان بالإمكان الوصول إليها من قبل الآخرين.وكشف الخبراء عن العديد من الخيارات التي يمكن إعدادها الآن، بما في ذلك تحويل ملف التعريف الخاص إلى صفحة تذكارية، أو جعل حسابك يحذف نفسه بعد وفاتك.– كيفية حذف حساب “فيسبوك” عند وفاتك:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف تحذف حسابك على فيسبوك بعد وفاتك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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