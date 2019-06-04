2019/06/04 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت دراسة جديدة من أن تخطي وجبة الإفطار يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أكثر مما كان يعتقد سابقا.وتشير النتائج المنشورة في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب إلى أن الأشخاص الذين يتخلون عن وجبة الصباح هم أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب بمعدل مرتين تقريبا.ويرتبط تناول وجبة اليوم الأولى بتغيرات الشهية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمراض قاتلة تهدد حياة من يتخطى وجبة الإفطار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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