2019/06/04 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي، امس الاثنين، بيانا نفت فيه صحة الاخبار المتداولة بتوزيع هدية العيد بمقدار ٢٠٠ الف دينار عراقي لمنتسبي الحشد الشعبي.وقالت المديرية في بيان وتلقته وكالة صدى، إنها تود أن نبين عدم صحة الاخبار المتداولة بتوزيع هدية العيد بمقدار ٢٠٠ الف دينار عراقي لمنتسبي الحشد الشعبي حيث تم تداول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مالية الحشد الشعبي تبين حقيقة صرف عيدية لمنتسبي الهيئة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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