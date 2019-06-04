امانة بغداد: تهيئة عدد كبير من الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال ايام عيد الفطر

2019/06/04 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد عن تهيئة عدد كبير من الحدائق والمتنزهات، وتزيين عدد من الشوارع والمجسرات، لاستقبال المواطنين خلال ايام عيد الفطر.

وذكرت الامانة في بيان لها، الاثنين، 4 حزيران 2019 ، عن قيام كوادرها بتهيئة 104 متنزه وحديقة عامة لاستقبال المواطنين والتمتع بافياءها توزعت على جانبي الكرخ والرصافة، بالاضافة الى متنزه الزوراء والعطيفة و 14 تموز، وحدائق ابو نؤاس والصقلاوية والجادرية، والتي تجاوز مجموع رقعتها الخضراء اكثر من 10 الاف دونم.

واضاف، ان دوائر البلدية والتخصصية عملت على إدامة هذه المتنزهات والحدائق العامة وصيانتها استعدادا لهذه المناسبة، بالاضافة الى تزيين وإنارة 70 شارع رئيسي ومجسر، لاضفاء روح الجمال على العاصمة بغداد.

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