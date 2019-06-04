الامين العام لمجلس الوزراء: الغاء العيدية الممنوحة للموظفين في كافة الوزارات

2019/06/04 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الاثنين، الغاء العيدية الممنوحة للموظفين في كافة الوزارات.

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