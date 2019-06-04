2019/06/04 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتحضر شركة “نوكيا” لإطلاق هاتف جديد مميز، تأمل من خلاله استعادة مواقعها لتنافس بقوة في سوق الأجهزة الذكية.وأشارت مصادر مقربة من HMD Glоbal المالكة لحقوق بيع “نوكيا” إلى أن الهاتف الجديد الذي سيتم الكشف عنه في 6 يونيو هذا العام سيأتي بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، ومواصفات منافسة، وسعر لن يتعدى الـ 500 دولار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نوكيا تتحضر لطرح هاتف مميز وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوكيا تتحضر لطرح هاتف مميز) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نوكيا تتحضر لطرح هاتف مميز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).