2019/06/04 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الامني قبل قليل، ان “قوة من قيادة عمليات الانبار وبعملية بطولية وبجهد استخباري مميز تمكنت من استدراج مجموعة ارهابية الى كمين محكم نصب لهم في منطقة الرحالية”.واضافت في بيان وتلقته وكالة صدى، انه “تم قتل جميع هذه العناصر الإرهابية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الامنية تقتل مجموعة إرهابية في الرحالية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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