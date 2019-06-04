استشهاد وجرح 8 من القوات الأمنية في الطارمية وقتل 3 إرهابيين

2019/06/04 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت خلية الإعلام الامني، أن عدداً من أفراد القوات الأمنية سقطوا بين شهيد وجريح بانفجار عبوة ناسفة على دوريتهم بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.وذكر بيان للخلية صدر فجر اليوم ان “القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثاً عن عناصر إرهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة على عجلة تابعة إلى اللواء التاسع والخميس في قضاء الطارمية، …

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