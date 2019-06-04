فيرنر: أعتقد أن كوتينيو نادم على قراره

2019/06/04 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يرى توم فيرنر رئيس نادي ليفربول، أن لاعب الفريق السابق، فيليب كوتينيو يشعر بالندم حاليًا، بعدما أصر على الرحيل العام الماضي إلى صفوف برشلونة.وقال فيرنر خلال تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو “لدي أشياء جيدة أقولها عن فيليب كوتينيو، لكنني أعتقد أنه رحل عن ليفربول لأنه أراد اللعب لأحد أكبر ناديين في إسبانيا”.[…]

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