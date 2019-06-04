عادل عبد المهدي يهنئ العراقيين والامة الاسلامية بحلول عيد الفطر المبارك

2019/06/04 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي العراقيين والامة الاسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.وفي ما يلي نص التهنئة:(اللَّهُمَّ أَدِّ عَنّا حَقَّ ما مَضى مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ وَاغْفِرْ لَنا تَقْصِيرَنا فِيْهِ ، وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مَقْبُولا) وإذ نودع ايام شهر رمضان ولياليه وساعاته المباركة ونستقبل عيد الفطر المبارك ، فإني اتقدم بأزكى التهاني والتبريكات الى شعبنا العراقي

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