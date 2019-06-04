2019/06/04 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنَّأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أبناء الشعب العراقي والعالمين العربي والإسلامي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وفي ما يلي نصِّ التهنئة:اتقدم بأسمى عبارات التهاني إلى أبناء شعبنا العراقي والعالمين العربي والإسلامي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى جلَّ في علاه أن يجعلها أيام خيرٍ وأمانٍ على بلادنا، آملين عودة جميع النازحين إلى مناطقهم،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي مهنئا بعيد الفطر:نأمل تحقيق الاستقرار والبدء بمرحلة الإعمار والازدهار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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