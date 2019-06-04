2019/06/04 | 09:37

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الدفاع المدني: الحرائق التهمت اكثر من 20 الف دونم من المحاصيل الزراعية

اكدت مديرية الدفاع المدني العامة، ان الحرائق التهمت اكثر من عشرين

الف دونم من المحاصيل الزراعية.واشارت المديرية في بيان الى وقوع مئتين وواحد وثلاثين حادثا في عموم

مناطق البلاد من تاريخ الخامس من ايار وحتى الثالث من حزيران الحالي

،، واضاف البيان ان المساحة المحترقة بلغت عشرين الف وستمئة وخمسة

وثلاثين دونما ، فيما بلغت المساحة التي تم تامينها وابعاد النيران

عنها خمسمئة وواحد وعشرين الف وستمئة وسبعة وثلاثين دونما".

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