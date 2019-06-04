بكنباور يحلم بكلوب في بايرن

2019/06/04 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكنباور يحلم بكلوب في بايرنبرلين – أكد لاعب كرة القدم السابق الأسطورة الألماني فرانتس بكنباور رغبته في رؤية مواطنه يورغن كلوب الذي قاد فريقه ليفربول الإنكليزي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، ينضم إلى بايرن ميونيخ الذي عانى هذا الموسم على الساحة الأوروبية.وقال “القيصر”، الفائز مع بايرن بأربعة ألقاب في الدوري كلاعب وآخر كمدرب، “لا أرغب أكثر من رؤية كلوب في بايرن في أحد الأيام، سيكون خيارا جيدا”.وأثنت الصحف الألمانية على كلوب، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند غريم النادي البافاري، بعدما قاد ليفربول للفوز بلقب المسابقة القارية العريقة على حساب مواطنه توتنهام هوتسبر السبت (2-0).وعنونت مجلة “كيكر” “كينغ كلوب” (الملك كلوب)، واصفة مدرب ليفربول بأنه “وجه كرة القدم الألمانية”.وأفصح بكنباور (73 عاما) عن مشاعره في حديث خاص لمجلة “بيلد”، معتبرا كلوب “أحد أفضل المدربين في العالم”، موضحا “جلب كلوب أسلوبا جديدا في كرة القدم لألمانيا..ما بدأه في دورتموند، صقله في ليفربول”.وفي المقابل يسعى ليفربول، المنتشي بتتويجه الأول في دوري الأبطال منذ 2005 والسادس في تاريخه، إلى تجديد عقد مدربه الذي يمتد حتى عام 2022.

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