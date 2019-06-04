بالصور.. بالاكفان اهالي قرية ابو كرمة يقطعون طريق الوقف في ديالى

2019/06/04 | 09:39

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بغداد اليوم - ديالى

خرج العشرات من اهالي قرية ابو كرمة بمحافظة ديالى، الثلاثاء 4 حزيران 2019، في تظاهرة سلمية وقطعوا طر...





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