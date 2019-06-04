ارتفاع بدرجات الحرارة في بغداد

2019/06/04 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس لليوم الثلاثاء، حيث سجلت بغداد 46 الدرجة العظمى مرتفعة بدرجة واحدة عن اليوم الماضي.وبينت الهيئة ان طقس الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم وارتفاع بدرجات الحرارة، وهو ما يسري على يومي الخميس والجمعة مع بعض الغيوم في الوسط والجنوب وغائم جزئيا الى غائم […]

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