"داعش" يهاجم في الطارمية وجرف الصخر.. تفجير واشتباكات

2019/06/04 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق – فريق التحريرنفذ تنظيم "داعش" هجومين بتوقيت متقارب شمالي بغداد وبابل، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من القوات الأمنية وعناصر التنظيم.

شن تنظيم "داعش" هجومين بالتزامن في ناحية جرف الصخر شمال الحلة وقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد

وذكر إعلام الحشد الشعبي في بيان صدر بعد منتصف ليلة الثلاثاء 4 حزيران/يونيو، إن قواته تصدت لـ "تعرض كبير لتنظيم "داعش" الإرهابي" على ناحية جرف النصر (60 كم شمال الحلة) مركز محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد).

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أضاف البيان، أن "قوات اللواء 47 في الحشد الشعبي تتصدى حاليا لهجوم كبير شنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي على منطقة الرويعية تحديدًا"، مؤكدًا سقوط قتلى بين صفوف التنظيم، دون الإشارة إلى سقوط ضحايا بين عناصر الحشد الشعبي.

بالتزامن، قالت خلية الإعلام الأمني إن "4 مقاتلين استشهدوا وأصيب 4 آخرون"، إثر هجوم لتنظيم "داعش" في قضاء الطارمية، شمالي العاصمة بغداد.

بدأ الهجوم وفق بيان للخلية، حين أقدمت "عناصر إرهابية على تفجير عبوة ناسفة على عجلة تابعة إلى اللواء 59 في الجيش"، مبينًا أن "القوة بدأت عملية تفتيش عن منفذي التفجير".

أشار البيان، إلى أن القوات تعرضت إلى إطلاق نار حين كانت تخلي العجلة التي تعرضت للهجوم، من إحدى البساتين القريبة من مكان الحادث، حيث ردت قواتنا على مصادر النيران"، فيما أكدت في بيان لاحق أن القوات الأمنية تمكنت من قتل 3 إرهابيين من الذين أقدموا على إطلاق النار على قواتنا هناك، وما زالت عملية البحث والتفتيش مستمرة".

أسفرت الهجمات عن مقتل وإصابة 11 عنصرًا من القوات الأمنية وتنظيم "داعش"

يشار إلى أن الأوضاع الأمنية في البلاد شهدت تحسنًا ملحوظًا في أغلب المدن والمحافظات بعد الحملة الكبرى ضد تنظيم "داعش" والتي أثمرت عن تحرير المناطق التي استحوذ عليها التنظيم المتطرف، باستثناء خروقات وحوادث تقف خلفها نزاعات عشائرية وفصائل مسلحة، وجرائم ترتكبها عصابات.

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