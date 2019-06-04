عدد المتنزهات والحدائق المفتوحة في بغداد خلال أيام العيد.. هذه الخطة الأمنية!

2019/06/04 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت أمانة بغداد، عن تهيئة وتزيين عدد من الشوارع والمجسرات لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

قامت أمانة بغداد بتهيئة 104 متنزه وحديقة عامة لاستقبال المواطنين توزعت على جانبي الكرخ والرصافة، التي تجاوز مجموع رقعتها الخضراء أكثر من 10 آلاف دونم

قالت الأمانة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنها "قامت بتهيئة 104 متنزه وحديقة عامة لاستقبال المواطنين والتمتع بافياءها توزعت على جانبي الكرخ والرصافة، بالإضافة إلى متنزه الزوراء والعطيفة و14 تموز وحدائق أبو نواس والصقلاوية والجادرية والتي تجاوز مجموع رقعتها الخضراء أكثر من 10 آلاف دونم".

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أضافت أن "الدوائر البلدية والتخصصية عملت على إدامتها وصيانتها استعدادًا لهذه المناسبة المباركة، بالإضافة إلى تزيين وإنارة 70 شارعًا رئيسيًا ومجسرًا لإضفاء روح الجمال على العاصمة الحبيبة بغداد".

كان محافظ بغداد فلاح الجزائري، أكد أن الخطة الأمنية لعيد الفطر ستكون مرنة وستراعي انسيابية المرور.

قال بيان للمكتب الإعلامي لمحافظة بغداد، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الجزائري ترأس اجتماعًا أمنيًا طارئًا لبحث الخطة الأمنية الخاصة بعيد الفطر والإجراءات المتبعة لتأمين العاصمة خلال هذه المناسبة".

أضاف أن "محافظ بغداد استمع إلى شرح مفصل قدمه القادة والمسؤولون الذي حضروا الاجتماع وفي مقدمتهم معاون قائد عمليات بغداد ومدير شرطة محافظة بغداد وعدد من القادة الأمنيين ونائب رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة ومدراء الصحة في جانبي الكرخ والرصافة".

فيما قال الجزائري خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع تابعه "ألترا عراق"، إنه "ناقشنا الخطط الأمنية الاحترازية الخاصة بعيد الفطر المبارك وتم الاستماع للقادة الأمنيين بما يخص استعدادات القوات الأمنية بكافة مفاصلها".

أكد محافظ بغداد أن "الخطة الأمنية ستكون مرنة؛ إذ تم التوجيه بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين في العاصمة وإيجاد الحلول البديلة لتسهيل انسيابية حركة المرور في العاصمة".

محافظ بغداد: ناقشنا الخطط الأمنية الاحترازية الخاصة بعيد الفطر وستكون مرنة وتم التوجيه بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين في العاصمة

وشدد محافظ بغداد على "ضرورة توخي الحيطة والحذر من أجل تفويت الفرصة على العناصر الإرهابية"، داعيًا في الوقت ذاته المواطنين إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن التحركات والأشخاص والسيارات المشبوهة لمنع وقوع أي عمل إرهابي ".

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