2019/06/04 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، وضع خطة أمنية موسعة بمشاركة الالاف من القوات الأمنية العاملة في المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة العقيد علاء الغانمي، في بيان وتلقته وكالة صدى ان “الخطة الامنية غطت جميع ارجاء المدينة المقدسة، تم من خلالها توزيع المهام والواجبات على الاجهزة الامنية العاملة في المحافظة”.وبين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة كربلاء تعلن خطة العيد وتحظر الألعاب العنيفة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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