2019/06/04 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استغربت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، من أصرار الاتحاد العراقي للعبة على اقامة مباريات الكاس في موعدها المحدد، رغم تواجد عدد من لاعبي الفريق بصفوف المنتخب الوطني تحضيراً لمباراة تونس الودية يوم الجمعة المقبل.وذكرت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية في بيان “بأنها سوف تجري اجتماع طارئا مساء اليوم الثلاثاء، لتحديد موقف الفريق من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إدارة نادي الجوية:نفكر جدياً بالإنسحاب من مسابقة الكأس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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