بالصور..اللواء 23 بالحشد يباشر بتطبيق خطة العيد ضمن قاطع عمليات ديالى

2019/06/04 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالصور انتشار قوات اللواء 23 بالحشد الشعبي اثناء تطبيق خطة العيد ضمن قاطع عمليات ديالى حيث قام بتأمين المصلين في مدينة خانقين وبعض مناطق ديالى التي تقع ضمن قاطع مسؤوليته.

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