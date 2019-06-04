امنية بغداد تكشف عدد القوات التي ستؤمن العاصمة خلال العيد

2019/06/04 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد، الثلاثاء، عن عدد القوات الامنية التي سيتم نشرها في العاصمة لتأمينها خلال ايام عيد الفطر، موضحة ان التركيز والتشديد الامني سيكون واضحا عند المراكز الدينية والسياحية.وقال عضو اللجنة سعد المطلبي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “قيادة عمليات بغداد ستنشر اكثر من 1750 عنصرا امنيا […]

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