2019/06/04 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، إن النجم السينمائي عزت أبو عوف، يوجد حاليا داخل العناية المركزة في المستشفى.وأضاف الشناوي في تصريح لموقع “اليوم السابع”، أن الحالة الصحية للفنان حرجة جدا، كما طلب من جمهوره الدعاء له بالشفاء لأنه يعاني من “مرض عصبي” في جسمه.وظهر أبو عوف مؤخرا مع المطرب عمرو دياب في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الممثل المصري عزت أبو عوف في العناية المركزة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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