كاديلاك تطلق سيارة غاية في الأناقة

2019/06/04 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرضت شركة “كاديلاك” مؤخرا سيارة “CT4″، التي يتوقع أن تكتسب شعبية كبيرة كسيارات ATS التي أطلقتها في السنوات الأخيرة.وتتميز السيارة الجديدة بهيكل غاية في الأناقة، يحمل الملامح الأساسية لسيارات “كاديلاك”، لكن بروح عصرية تتجسد من خلال مصابيح الـ LED التي تتوضع على جانبي واجهتيها الأمامية والخلفية، وأقراص العجلات الكبيرة المصنوعة من الكروم.أما من

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