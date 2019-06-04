بسبب اللغة العربية.. حجز 5 لاعبين عراقيين بمطار اسطنبول التركي

2019/06/04 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر لموقع الغدير"، ان" اللاعبين الـ5 المتخلفين عن وفد المنتخب العراقي الذي وصل تونس قد تم حل الاشكالية الخاصة بهم حيث ان السلطات التركية في مطار اسطنبول لم تسمح للاعبين، جلال حسن و علاء عباس و احمد جلال و مصطفى محمد وعلي كاظم بالمغادرة في الرحلة المتوجهة من اسطنبول الى تونس وذلك بسبب ان سمة دخولهم الى الاراضي التونسية قد دونت باللغة العربية".واضاف، انه" وبعد تخلف اللاعبين عن الرحلة تم حل الاشكالية بسمات دخول مترجمة من قبل السلطات التونسية ليغادر صباح اليوم، جلال حسن وعلاء عباس وعلي كاظم الى تونس".واشار الى انه" تم اعادة لاعبي الزوراء احمد جلال ومصطفى محمد الى بغداد بسبب الخلاف مابين ادارة النادي والاتحاد حول تأجيل مباراة الزوراء ببطولة الكأس حيث رفض الاخير التأجيل مما دفع ادارة النادي للطلب من الاتحاد بإعادة اللاعبين الاثنين".انتهى..م.ر

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