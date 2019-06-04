الاعلام الامني يشرح ما جرى في الطارمية

2019/06/04 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الخلية في بيان تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، ان" القوات الأمنية أجرت عملية تفتيش بحثاً عن عناصر إرهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة على عجلة تابعة إلى اللواء التاسع والخمسين في قضاء الطارمية".وأضافت، أنه" خلال عملية الإخلاء حصل إطلاق نار من إحد البساتين القريبة من مكان الحادث، حيث ردت قواتنا على مصادر النيران، وقد أسفر الحادث عن استشهاد ٤ مقاتلين وإصابة ٤ آخرين".وأصدرت خلية الإعلام بياناً ثانياً قالت فيه إن "قواتنا البطلة تمكنت من قتل ٣ ارهابيين من الذين اقدموا على إطلاق النار على قواتنا هناك (في الطارمية)، ومازالت عملية البحث والتفتيش مستمرة".انتهى..م.ر

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