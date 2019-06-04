كلوب يرد على بيكنباور

2019/06/04 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… رد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على تصريحات أدلى بها الأسطورة فرانز بيكنباور، قال فيها إنه يرغب في أن يقوم المدرب الألماني بتولي قيادة بايرن ميونخ في يوم ما.وقال كلوب (51 عاما) لصحيفة “بيلد” الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: “أحب فرانز وهو يحبني، لكن لدي عقد طويل الأجل مع ليفربول”.[…]

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