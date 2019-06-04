2019/06/04 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الفنان المصري الكبير حسن حسني اليوم، أنه يتمتع بصحة جيدة وأنه موجود في بيته، ولا صحة للشائعات التي تحدثت عن وفاته أو مرضه.وصرح الممثل المعروف بأدواره الكوميدية بأنه لا يعرف مصدر هذه الشائعات، مضيفا “تصلني هذه الشائعات مثلكم، لكنني موجود في بيتي ولست في المستشفى”.وطمأن حسني جمهوره، مؤكدا أنه أصيب منذ فترة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حسن حسني ينفي شائعة وفاته وكالة صدى الاعلام للانباء.

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