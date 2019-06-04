يسرا الطائي تشارك بمعرض الفنون الجميلة في بروكسل

2019/06/04 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشارك الفنانة العراقية"يسرا الطائي" بمعرض اكاديمية الفنون الجميلة الذي سيقام في بروكسل يوم السادس من حزيران المقبل ،اذ ستشمل مشاركتها بعض الاعمال من السيراميك.

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