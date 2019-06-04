2019/06/04 | 10:08

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الحرس الثوري : لاوجود لأي تهديد عسكري أمريكي حقيقي لنا واعدائنا يلفظون أنفاسهم الأخيرة

الثلاثاء

04

حزيران

2019 :

10:03 am

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اكد المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني العميد رمضان شريف انه لاوجود

لأي تهديد عسكري أمريكي حقيقي لنا واعدائنا يلفظون أنفاسهم الأخيرة.

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