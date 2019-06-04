طقس العيد ودرجات الحرارة في كل محافظة

2019/06/04 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، توقعاتها لحالة

الطقس في أيام عيد الفطر المبارك.

وذكر بيان للهيأة، ان "طقس غداً الأربعاء، سيكون في عموم مناطق

البلاد صحواً مع بعض الغيوم وارتفاع بدرجات الحرارة التي ستتجاوز

الـ 46 مْ في مدينة بغداد".

وأضاف ان طقس يومي الخميس والجمعة المقبلين سيكون، صحواً مع بعض

الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، غائم جزئياً الى غائم في

المنطقة الشمالية ولا تغير في درجات الحرارة".

أما طقس السبت فيكون صحواً مع بعض الغيوم في الوسط والجنوب ولا تغير

في الحرارة وغائم في الشمال مع انخفاض للحرارة.

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