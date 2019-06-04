2019/06/04 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قُتل اربعة عسكريين لبنانيين واصيب اخرون، بهجوم لعناصر “داعش” ضد منشآت حكومية في طرابلس.ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصدر محلي في وقت سابق: “تعرضت سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي لهجوم بقنبلة يدوية قرب مراكز حكومية في طرابلس، أعقبها إطلاق نار كثيف”، مشيرا إلى أن “وحدات من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي توجهت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل اربعة عسكريين لبنانيين بهجوم “داعشي” في طرابلس وكالة خطوة برس.

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