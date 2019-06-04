نائب عن ديالى: ما يجري في ابي صيدا تتحمله جهة دأبت على استهداف المدنيين والقوات الامنية

2019/06/04 | 10:10

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بغداد اليوم - ديالى

أكد النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي ، الثلاثاء 4 حزيران 2019، ان ما يجري في ناحية ابي صيداً ت...





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