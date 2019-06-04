تعرف على حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك

2019/06/04 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس ليوم الثلاثاء، حيث سجلت بغداد 46 الدرجة العظمى مرتفعة بدرجة واحدة عن اليوم الماضي.وقالت الهيئة في بيان تلقته / المعلومة /، إن “طقس الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم وارتفاع بدرجات الحرارة، وهو ما يسري على يومي الخميس والجمعة مع بعض الغيوم في الوسط […]

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