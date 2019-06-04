الامم المتحدة تهنئ بالعيد وتدعو الى إيجاد الحلول لتحديات العراق

2019/06/04 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ هنأت منظمة الامم المتحدة في العراق بمناسبة عيد الفطر، متمنية السلام والازدهار للعراقيين.واعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت عن أطيب تمنياتها بالسلام والازدهار للعراقيين كافةً والمسلمين منهم خاصة.

وقالت بلاسخارت: “يحلُّ علينا عيد الفطر مُعلناً نهاية شهر الصيام والتضرع في رمضان، وهي مناسبةٌ سعيدةٌ للاحتفاء بقيمنا المجتمعية المشتركة والحوار والتعاون”.

واضافت “هي كذلك مناسبةٌ للتفكير في تحدياتنا المشتركة وإيجاد حلولٍ لها عبر القيم التي نعتزّ بها.



فلنقابل الانقسام بالتضامن، والنزاعات بالتفاهم، والنزوح بالرحمة والإحسان.”

واختتمت “عيدٌ مباركٌ لكم جميعاً.”

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