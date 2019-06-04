شاهد: عيد الفطر وطقوسه في العراق

2019/06/04 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد العراقيون لاستقبال عيد الفطر السعيد في العاصمة بغداد حيث تزدهر الأسواق بتوافد المواطنين لشراء الملابس و مستلزمات العيد والحلويات إضافة إلى الاس...

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