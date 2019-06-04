2019/06/04 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث ظاهرة غريبة على القمر تتمثل في انبعاث ومضات ضوئية غامضة على سطحه وسط حيرة علماء الفلك.وقدم الخبراء العديد من الاقتراحات بخصوص الظاهرة التي تحدث عدة مرات في الأسبوع، بما في ذلك علاقتها بتأثيرات النيزك أو جزيئات الرياح الشمسية المشحونة بالكهرباء، والتي تتفاعل مع غبار القمر.ومع ذلك، لم يتمكن العلماء من إثبات أي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ظاهرة قمرية غامضة تحير علماء الفلك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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