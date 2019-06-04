شرطة كربلاء تضع الخطة الأمنية لعيد الفطر المبارك

واكد ان "مفردات الخطة شملت ايضا منع بيع وتداول الالعاب النارية التي تحرض على العنف ومسدسات الصجم والمفرقعات كونها تتسبب بأيذاء المواطنين وأطفالهم واعتقال المخالفين، كما ستجري خلالها عمليات وفعاليات امنية واحترازية تشمل المسح الميداني والتفتيش الدقيق للطرق المؤدية الى مداخل ومخارج المحافظة وتعزيز الموجود البشري في كافة الاهداف المهمة".
ودعا في ذات السياق "المواطنين الى ضرورة التعاون مع القوات الأمنية من خلال الإبلاغ الفوري عن اي حالة مشبوهة وذلك من اجل بقاء مدينتنا المقدسة تزهو بالأمن والسلام".انتهى/س
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