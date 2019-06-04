شرطة كربلاء تضع الخطة الأمنية لعيد الفطر المبارك

2019/06/04 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، وضع خطة امنية موسعة بمشاركة الالاف من القوات الأمنية العاملة في المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك،وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة العقيد علاء الغانمي، في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "الخطة الامنية غطت جميع ارجاء المدينة المقدسة، وتم من خلالها توزيع المهام والواجبات على الاجهزة الامنية العاملة في المحافظة"، مضيفا ان "الخطة جاءت لتوفير الحماية التامة لزائري العتبات المقدسة ودور العبادة والأماكن الترفيهية والسياحية والمتنزهات والاسواق التجارية التي يرتادها المواطنون بالإضافة الى مقبرة وادي السلام".

واكد ان "مفردات الخطة شملت ايضا منع بيع وتداول الالعاب النارية التي تحرض على العنف ومسدسات الصجم والمفرقعات كونها تتسبب بأيذاء المواطنين وأطفالهم واعتقال المخالفين، كما ستجري خلالها عمليات وفعاليات امنية واحترازية تشمل المسح الميداني والتفتيش الدقيق للطرق المؤدية الى مداخل ومخارج المحافظة وتعزيز الموجود البشري في كافة الاهداف المهمة".

ودعا في ذات السياق "المواطنين الى ضرورة التعاون مع القوات الأمنية من خلال الإبلاغ الفوري عن اي حالة مشبوهة وذلك من اجل بقاء مدينتنا المقدسة تزهو بالأمن والسلام".انتهى/س

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